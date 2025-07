Vítima encontrada hoje pode ter morrido há uma semana

Um cadáver em estado de decomposição foi encontrado sob um viaduto no km 62, da rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, em Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (2). O caso foi registrado como morte suspeita.

O corpo do homem passará por exames, para descobrir a causa morte. A vítima ainda não foi identificada.

Uma testemunha afirmou à polícia ter visto o homem caído no local há uma semana, ainda com vida, e com sangramento na região da cabeça - informações que serão investigadas pela Polícia Civil.