Sala Josette Feres recebe sarau com o Coral Municipal de Jundiaí

O Coral Municipal de Jundiaí, corpo artístico ligado à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), realiza nesta quinta-feira (3), mais uma edição do Sarau no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro. A apresentação terá início às 18h30 e, desta vez, será na Sala Josette Feres de espetáculos, com a participação especial como convidado do núcleo jundiaiense do Projeto Canarinhos da Terra.

O sarau tem classificação livre e entrada gratuita, por ordem de chegada. Quem abre a programação, logo às 18h30, será o coral convidado, com uma apresentação diversificada e interativa com o público a partir de seu repertório.

Em seguida, às 19h30, será a vez do Coral Municipal, sob a direção artística e regência de Vastí Atique. O programa da noite trará diversos clássicos, como “Vilarejo”, famosa na voz de Marisa Monte, “O Bêbado e o Equilibrista”, composição de João Bosco, Aldir Blanc e Elis Regina, e outros sucessos nacionais e estrangeiros, como “Il Mondo”, e muito mais.