Queda no preço dos ovos volta a animar comerciantes

O preço dos ovos, que em fevereiro registrava alta de mais de 40% em diversas regiões do país, chegando às gôndolas do mercado por até R$ 20 a cartela com 20 ovos, tem tido queda gradativa nos últimos dias, o que tem deixado o consumidor mais aliviado e pode impulsionar as vendas. Em maio, por exemplo, já foram registradas quedas de mais de 10% com as médias mensais nos menores patamares desde janeiro.

Segundo levantamento parcial do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), órgão ligado à Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz' (Esalq/SP), em junho, o preço atingiu o menor patamar diário nas principais regiões produtoras no Brasil. Bom para o fornecedor, comerciante e consumidor.

O educador físico e atleta de powerlifiting, Maurício Marques, de 47 anos, teve que mudar a rotina na alimentação quando viu o preço dos ovos disparar. Consumindo quase 340 ovos por mês, cerca de 12 ovos por dia, teve que reduzir pela metade.