Paciente é preso no São Vicente por tentativa de furto de celular

Um paciente do Hospital São Vicente, em Jundiaí, foi preso nesta terça-feira (1), por tentativa de furto, após ser flagrado com o celular de um paciente que estava internado no mesmo quarto que ele. A prisão aconteceu graças aos funcionários do hospital, que telefonaram para o celular da vítima.

Os funcionários foram acionados pela vítima, que alegava que seu celular havia sido furtado enquanto estava dormindo. Eles então telefonaram para o número em questão, e o aparelho tocou no mesmo quarto, com o paciente ao lado.

Surpresos, os funcionários pediram que o homem em posse do celular o desbloqueasse, o que, claro, ele não conseguiu. Indagado, ele começou a ficar nervoso e precisou ser contido.