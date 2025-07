Projeto ‘Costuradinhos’ une cuidado com pets e acolhimento

“O objetivo sempre foi levar conforto e dignidade também aos animais, especialmente aqueles que acompanham as pessoas em situação de rua. Com o tempo, o projeto foi se aperfeiçoando e passou a abranger uma variedade maior de produtos, por isso adotamos o nome ‘Costuradinhos’”, explica Melina Nucci de Oliveira, coordenadora técnica da Casa de Passagem.

A oficina funciona diariamente, das 8h às 18h, e é aberta a todas as pessoas acolhidas no espaço. Antes de iniciarem os trabalhos manuais, os participantes recebem uma orientação básica sobre costura com as oficineiras. A produção é feita a partir de moldes simples, e o acabamento final é realizado à máquina, com aplicação de etiquetas e fechamento com velcro.

Além das doações que são destinadas a ONGs, como a SOS Animais Abandonados e outras instituições de dentro e fora da cidade, os produtos também são comercializados a preços acessíveis. Toda a renda é revertida para a compra de novos materiais, garantindo a sustentabilidade do projeto.

“A gente acredita que é possível ensinar e aprender ao mesmo tempo. E esse aprendizado tem impacto na autoestima, na autonomia e no sentido de pertencimento de quem está aqui”, destaca Melina.

Aprendizado na prática