Polytheama recebe espetáculo acrobático internacional no dia 14

O Teatro Polytheama recebe, na segunda-feira (14), às 20h, o espetáculo internacional “Ten Thousand Hours”, com a companhia australiana Gravity & Other Myths, em turnê pelo Brasil. Os ingressos gratuitos para o espetáculo já podem ser retirados pela internet, por meio da plataforma Sympla, ou nas bilheterias físicas e totens eletrônicos do Teatro (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) ou do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro). Cada interessado poderá retirar até dois ingressos.

Com classificação livre e direção do aclamado Lachlan Binns, “Ten Thousand Hours” é uma ode às incontáveis horas necessárias para alcançar grandes feitos. Oito acrobatas investigam a habilidade física: como a obtemos, como a aperfeiçoamos e como ela pode transformar nossas vidas? Esta extravagância acrobática para toda a família está repleta de tudo o que de mais especial há em Gravity & Other Myths e numa homenagem à dedicação necessária para se tornar um acrobata de classe mundial.

Também conhecida por GOM, a Gravity & Other Myths é uma das companhias de arte mais aclamadas da Austrália na última década. Apelidada não de pequena a média, mas de pequena e poderosa, é a única companhia de arte sul-australiana de seu tamanho com amplo reconhecimento global. Desde sua fundação em 2009, a companhia estreou oito obras aclamadas, apresentadas em 38 países para públicos superiores a 800 mil pessoas.