Com itens entre R$ 3 e R$ 30, bazar do HSV retorna dia 08

O Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) está de cara nova e pronto para receber os visitantes de Jundiaí e região na próxima terça-feira (08), das 8h às 16h. Com nova pintura, araras modernas e o atendimento carinhoso e prestativo das voluntárias da Instituição, o Bazar retorna após reforma com diversas opções de roupas femininas, masculinas e infantis, artigos de decoração, acessórios, brinquedos, roupas de cama, mesa e banho, tapetes e utensílios domésticos, todos em boas condições de uso.

Em julho, típico mês de férias escolares, o Bazar conta com muitas opções de brinquedos e jogos que prometem fazer a alegria da criançada. Com preços que variam de R$ 3 a R$ 50, as compras podem ser pagas em dinheiro, Pix ou cartão de débito. O Bazar fica na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, nº 350, no Centro de Jundiaí.

“O evento é uma oportunidade de os visitantes fazerem ótimas compras e contribuírem com o Hospital. Toda a renda obtida com as vendas do Bazar é revertida em benefício dos pacientes e da Instituição. O espaço é novo, mas a qualidade e variedade dos itens à venda e o amor das voluntárias continua o mesmo. Todos são bem-vindos!”, afirma a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera.