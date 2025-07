CPM 22 é uma das atrações do Bonde pela Vida no Parque da Uva

A 5ª edição do Bonde pela Vida, evento realizado pela Motoclube Insanos, será realizado nos dias 4,5 e 6 de julho unindo no Parque da Uva muito rock, solidariedade e motociclistas. Entre as atividades aguardadas destaque para o grupo CPM 22 e Raimundos, além de bandas e grupos covers.

Este ano a previsão é atrair mais de 50 mil pessoas, reunindo motociclistas, simpatizantes, famílias e visitantes de todo o Brasil. Segundo os organizadores do evento, o Bonde Pela Vida é um manifesto pela valorização da vida e pela saúde mental que tem atraído famílias inteiras pela organização e pela variedade nas atrações.

A entrada para o evento será solidária, ou seja, cada participante deve levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo de Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss). A iniciativa vai ajudar diretamente famílias em situação de vulnerabilidade, transformando a festa em uma grande corrente do bem.

Programação

Sexta-feira (04/07)

Palco Interno

18h30 às 20h – Spine Shiver (Southern Rock)

20h30 às 22h – Quatro Caras e Meio (Pop & Rock)

Palco Saloon

22h às 00h – Águas Claras (Duo Rock Acústico)

Sábado (05/07)

Palco Interno

10h30 – Som ambiente

12h00 às 13h30 – System of a Down Cover (Banda Psycho)

14h às 17h – Cerimônia Bonde Pela Vida

17h30 às 19h – Banda Marrones (Rock Nacional)

Palco Externo

20h às 22h – CPM 22

Palco Saloon

22h35 às 23h30 – 1ª Entrada: GussKbelo (Duo Acústico Rock)

23h45 às 01h – 2ª Entrada: GussKbelo (Duo Acústico Rock)

Domingo (06/07)

Palco Interno

11h às 12h30 – School of Rock

13h às 14h – Legião Urbana Cover (Banda 7 Cidades)

15h às 16h45 – Queen Cover (Queen Music Tribute)

17h30 às 19h30 – Aranhas Amplificadas (Rock Nacional)

Palco Externo