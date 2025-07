Bairro do Jardim Botânico: novo polo de alto padrão de Jundiaí

É o lugar ideal para caminhadas ao ar livre, momentos de descanso à sombra das árvores e passeios de bicicleta – a ciclovia do Jardim Botânico, inclusive, vai até o Parque da Cidade. A presença desse pulmão verde contribui para tornar o bairro mais fresco, silencioso e com ar puro – algo cada vez mais valorizado em áreas urbanas.

Comércio, serviços e praticidade no dia a dia

O Jardim Botânico também oferece uma infraestrutura completa de comércio e serviços, com opções modernas e convenientes para o dia a dia. Entre os destaques, estão:

- Supermercado Tauste: aberto 24 horas, ocupa um elegante prédio envidraçado, com grande variedade de produtos;

- Assaí Atacadista: ideal para compras práticas, com excelente custo-benefício;

- Cobasi: com tudo o que seu pet precisa em um só lugar;

- Maxi Shopping Jundiaí: um dos mais tradicionais da região, com lojas para todos os estilos, ótima praça de alimentação e sete salas de cinema.