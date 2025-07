Alexandre Moraes notifica Figueiredo, após vídeos 

Louveira A Prefeitura de Louveira rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo fornecimento de profissionais que atendem nos postos de saúde da cidade. Segundo a Prefeitura, a ação foi motivada pelo não pagamento dos salários dos colaboradores, mesmo com os repasses da administração em dia. A Prefeitura informa, ainda, que já está tomando as medidas cabíveis na contratação de nova empresa.

Capacitação para projetos de habitação A convite do governo do Estado de São Paulo, o superintendente da Fumas (Fundação Municipal de Ação Social), Jeferson Coimbra, participa esta semana em SP de curso de captação para acesso aos programas estaduais de habitação. O curso está sendo ministrado no Insper e a intenção é que se amplie o acesso dos municípios aos recursos habitacionais disponíveis.

Consulta pública

Assim como Jundiaí, a Prefeitura de Cabreúva também abriu uma consulta pública para entender as demandas da população na formulação do Plano Plurianual (PPA) municipal. O cidadão interessado pode participar do planejamento pelo site da Prefeitura.

No STF

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para participar na ação na qual o PSOL pretende anular as votações da Câmara dos Deputados e do Senado que derrubaram o decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).Segundo a entidade, a indústria brasileira representa 25,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, é o setor que mais arrecada impostos e pode contribuir com o debate.