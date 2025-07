Lula e Haddad aumentam aposta em discurso de justiça social 

Governo e Congresso estão em um embate sobre o tema, com a gestão Lula tentando fechar as contas públicas com propostas que elevam a tributação do que vem chamando de "andar de cima". Motta, por sua vez, diz que o clima entre os parlamentares não é favorável a aumento de impostos e impôs neste mês uma derrota ao Executivo ao derrubar o decreto que aumentaria o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) reiteraram a aposta no discurso de classes ao dizer que as medidas tributárias defendidas pelo governo buscam justiça social. As declarações são dadas horas após o presidente da Câmara, Hugo Motta (União-PB), criticar o que chamou de "polarização social".

"Vamos fechar todas as brechas para os jabutis. No Brasil, jabuti é órfão de pai e mãe, ninguém assume a paternidade de um jabuti, que existe para beneficiar empresários. Cada vez que a gente remove um jabuti, tem a grita do andar de cima de que está aumentando imposto. Não, isso é ter o mínimo de respeito ao trabalhador que paga suas contas."

Haddad também saiu em defesa do presidente Lula após críticas de Bolsonaro no dia anterior (que versaram sobre posicionamento na geopolítica global e veladamente a outros temas, como corrupção) e questionou que moral o ex-presidente teria na discussão tributária, mencionando que o então presidente deixou de reajustar a tabela do Imposto de Renda.

"Não posso deixar de mencionar o ataque que o senhor sofreu nas redes sociais do seu antecessor, que talvez tenha se chateado com o fracasso do evento da [avenida] Paulista ontem e resolveu te atacar", disse. "Ele é muito diferente do senhor, o senhor sabe. O senhor nunca pediu para qualquer um de nós petistas, nem mesmo eu que representei o senhor em 2018, nunca pediu um favor, anistia, nada."