Jundiaí recebe a primeira Noite Cultural 

Nesta quinta-feira (3), Jundiaí terá a estreia da Noite Cultural: um evento que promete reunir diferentes formas de expressão artística em uma noite especial de lazer e cultura para toda a família. Voltada aos artistas e entusiastas da Região, a Noite Cultural oferecerá um espaço dedicado a expositores locais de arte, artesanato, gastronomia, artistas plásticos, fotógrafos, artesãos, tatuadores e outros, além de muita música e diversas outras atrações.

Com uma programação diversificada e organizada pela Rock Powha Wear, o encontro será realizado no Vibe Bar, em Jundiaí, a partir das 18h, e contará com a banda Voodoo Stones - Rolling Stones Tributo como atração musical. Simultaneamente, o evento trará flash tattoo, espaço kids e exposições artísticas variadas, além de espaço pet friendly e diferentes opções gastronômicas oferecidas pela casa.

A entrada custa uma simbólica colaboração de R$ 10 reais que dá direito a uma bebida (cerveja ou refrigerante), e o local conta com ótima estrutura e estacionamento grátis. Menores de 16 anos não pagam e podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.