Ruas do Retiro e Teffé recebem programa de reordenamento de cabos

Desta vez, as ruas do Retiro e Barão de Teffé passaram a receber as equipes da CPFL-Piratininga, técnicos da prefeitura e funcionários das empresas de telecomunicações.

A Prefeitura de Jundiaí, através do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), segue com a terceira fase de reordenamento de cabos de empresas de telefonia.

Carlos Bocci, diretor do Departamento de Iluminação Pública, destacou as ações desta terceira fase. “Nosso objetivo é padronizar a disposição dos cabos, removendo aqueles que estão em desuso e garantindo que os ativos estejam devidamente identificados e organizados. Isso não só melhora a segurança para quem transita, mas também facilita a manutenção e a identificação de problemas pelas próprias empresas.”

Já o gestor da Ugisp, Marcos Galdino, ressaltou a importância da segurança e o cronograma do programa. “A segurança da população é nossa prioridade. Cabos soltos ou baixos podem causar acidentes graves, tanto para pedestres quanto para veículos. Estamos seguindo um cronograma em parceria com as empresas de telefonia e com a CPFL, para que o reordenamento seja concluído de forma eficiente e abranja o maior número possível de vias em Jundiaí.”

Nesta semana, os trabalhos de reordenamento desta terceira fase seguem na região central da cidade.