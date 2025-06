Orquestra Sinfônica do Guri Jundiaí faz dois concertos em julho

A temporada de concertos dos Grupos Musicais do Guri já começou. Entre orquestras e bandas sinfônicas, cameratas, corais, big bands, grupos de choro, percussão e música instrumental brasileira, ao todo são 29 grupos mantidos pelo programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura.

Em julho, a Orquestra Sinfônica do Guri Jundiaí faz mais dois concertos – de um total de seis até dezembro. No dia 5/7 (sábado), toca no campus da Unip, às 10h, e no dia 7/7 (segunda-feira), na Igreja Batista Memorial de Jundiaí, às 19h30, apresentação que terá transmissão ao vivo no canal SouGURI do YouTube. As apresentações têm entrada gratuita.

Sob a regência da maestrina convidada Camila Kraus, a orquestra interpreta a Abertura em Dó Maior, da compositora alemã Fanny Hensel, a abertura de O Duque de Foix, do português Marcos Portugal, e a Sinfonia dos Brinquedos, do músico austríaco Franz Joseph Haydn. Completam o repertório, três composições do italiano Antonio Lucio Vivaldi (Concerto para Cordas em Ré Maior, RV 121, Allegro e Adagio).