Benefícios: livros de colorir fazem bem à saúde mental

A justificativa para a moda dos livros de colorir não é infundada. O professor Sérgio Kodato, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, explica que “atividades para colorir podem ajudar na redução do estresse e da ansiedade porque, muito provavelmente, promovem um estado de relaxamento semelhante à meditação”. Kodato ainda diz que essas atividades “permitem que o foco se desloque para a tarefa, aliviando a mente de preocupações imediatas e proporcionando um relaxamento mental”.

A atividade não é recente. Há dez anos a moda eram os livros com imagens de jardins e mandalas para colorir. Hoje a preferência é por livros com cenas de animais vestindo roupas e realizando atividades do dia a dia. Apesar das diferenças na preferência de imagens, o objetivo é o mesmo: passar menos tempo conectado e diminuir o estresse e a ansiedade.

Estar constantemente conectado às redes sociais pode causar problemas relacionados ao estresse e à ansiedade, ainda mais em um mundo no qual as informações estão cada vez mais digitalizadas e que o tempo gasto em aplicativos é cada vez maior. Como forma de diminuir o tempo gasto nas redes, muitas pessoas passaram a adotar um novo hobby: os livros de colorir.

Segundo o professor, os livros de colorir “podem ser utilizados como ferramenta terapêutica dentro de consultórios, especialmente em contextos de arteterapia, e são úteis para pessoas que lidam com ansiedade, estresse e até mesmo em casos de depressão, porque as cores ajudam na expressão emocional e também na promoção do relaxamento”. Ele diz também que “estudos demonstram que atividades de colorir podem diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, ocasionando um clima de bem-estar”.

É o que passou a acontecer com a estudante Giovanna Ravanelli Fidelis, a partir do momento em que começou a colorir os livros com cenas de animais realizando atividades diárias, há cerca de seis meses. “O que mais senti diferença foi no humor e na qualidade de vida, porque quando estamos no dia a dia, cheios de problemas e pendências, é muito difícil parar e pensar.” Giovanna continua, dizendo que “quando você reserva um momento do seu dia para se reconectar consigo mesmo e harmonizar seus pensamentos, muita coisa muda. Parece bobo e pouco, mas não é. Quando você coloca na prática, os sintomas são até físicos, você se sente mais leve e mais disposto”.

Febre nas redes sociais

A estudante conta que, ironicamente, conheceu os livros de colorir por meio do TikTok. “Durante algum tempo, minha for you ficou cheia de pessoas pintando e explicando técnicas, e como eu sempre fui uma criança que gostou de pintar e desenhar fiquei intrigada com aquilo e comecei a acompanhar mais conteúdos.” Foi assim que Giovanna comprou o livro, canetas, pincéis e lápis para iniciar o novo hobby off-line. “Eu sinto muita falta de me desconectar às vezes, então, quando vi os desenhos e as pessoas, me senti bastante inspirada e achei que seria uma coisa benéfica para mim”, conta. “Quando começo a pintar, isso me acalma. Para mim, é uma forma de terapia muito benéfica.”