Homem traz a esposa da Bahia para matá-la em Jundiaí

Um homem foi preso por lesão corporal e violência doméstica contra a esposa, em um bairro da região Oeste de Jundiaí, neste fim de semana, após tentar enforcá-la. Aos policiais militares que o prenderam, ele contou que a trouxe da Bahia para Jundiaí para matá-la, após descobrir uma suposta traição.

A vítima estava em casa com o filho do casal, de apenas 2 anos, quando ela e o marido iniciaram uma discussão. As ofensas e acusações de traição, porém, logo viraram agressões, com empurrões e enforcamentos.

A Polícia Militar foi acionada e, quando os soldados Miyano e Messias chegaram, foram recepcionados pela vítima, que os aguardava na rua, bastante assustada. Ela também contou que vem sendo constantemente ameaçada de morte.