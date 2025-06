Jundiaienses poderão opinar sobre orçamento público de 2026

A Prefeitura de Jundiaí disponibilizou a Consulta Pública para a construção participativa do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. O objetivo é garantir que os moradores possam contribuir com sugestões e apontar as principais necessidades da cidade para os próximos anos.

Por meio do questionário online, os cidadãos podem indicar áreas prioritárias e contribuir diretamente com o planejamento de políticas públicas e investimentos do município. A participação pode ser feita até o dia 31 de julho por meio do formulário disponível neste link: https://forms.gle/QUXVwJCeUb7apz6e8.

A Consulta Pública é um importante instrumento de participação popular previsto no Art. 4º do Decreto Municipal nº 35.186/2025 e no Art. 48, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), alterada pelas Leis Complementares nº 131/2009 e nº 156/2016.

Hora de falar