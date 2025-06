Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Jundiaí

Na madrugada deste domingo (29), policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Avenida Bento do Amaral Gurgel, no bairro Vila Nambi, em Jundiaí (SP).

Ao chegarem ao local, a equipe foi recebida pela moradora, que autorizou a entrada dos policiais e relatou que seu companheiro a ameaçou com uma arma de fogo na casa.

Com o apoio de outra equipe, os policiais realizaram buscas e localizaram um revólver calibre 22, conforme descrição fornecida pela vítima. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e saiu algemado.