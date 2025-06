Editais e festivais estão com inscrições abertas; confira

Festeju As inscrições do 9º Festival de Teatro de Jundiaí (Festeju) vão até o dia 03 de julho, por meio de formulário online ou presencialmente na UGC. As apresentações desta edição serão na Sala Josette Feres e na Sala Glória Rocha do Centro das Artes, pelas Mostras Paralela e Competitiva, entre os dias 02 e 17 de agosto. Pela Competitiva, a premiação cultural por espetáculo é de R$ 4 mil. Confira aqui os detalhes .

Festival de Curtas-Metragens Para o 5º Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí, as inscrições online devem ser feitas até este domingo (29). Dividida nas categorias Documentário, Experimental e Ficção, a edição deste ano será realizada entre os dias 18 e 27 de julho, com exibições das Mostras Paralela e Competitiva, totalizando R$ 15 mil em premiação. Confira aqui os detalhes .

Até agosto, Jundiaí está com vários editais abertos, par participação. Confira abaixo os detalhes, períodos de inscrições e os links dos formulários para todos os editais de premiação cultural, programações temáticas e festivais da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) em vigência no período:

Enredança

Para sua edição de número 27, as inscrições gratuitas e on-line de coreografias e de bailarinos e grupos de dança de todo Brasil ficam abertas até o dia 08 de agosto. Os palcos do festival, que será realizado entre os dias 02 e 21 de setembro, serão o Teatro Polytheama e a Sala Glória Rocha, totalizando até R$ 12 mil em premiação cultural para a Mostra Competitiva, para os melhores bailarinos e bailarinas revelação, melhor bailarino e bailarina, melhores conjuntos e melhores coreografias, dentro das categorias do edital. Confira aqui os detalhes.

Mês do Patrimônio

O Mês do Patrimônio Histórico e Cultural de Jundiaí, realizado todos os meses de agosto, chega este ano à sua 9ª edição, com o tema “Patrimônio vivo – espaço, história e natureza”. Para sua programação, são duas as frentes com inscrições abertas. Uma delas é a Premiação Cultural “Fragmentos do Tempo – Fotografia e Patrimônio”, que recebe até o dia 11 de julho as inscrições dos interessados por meio de formulário on-line e presenciais. A premiação cultural total é de R$ 5 mil, nas categorias “Bem Individual” e “Detalhe”, com fotografias dos patrimônios tombados do Município elencados pelo edital. Confira aqui os detalhes.

Já para a participação do 13º Simpósio sobre o Patrimônio Material e Imaterial, cujo tema será “Patrimônio vivo e (con)tradições: sociobiodiversidade e identidades culturais”, os trabalhos acadêmicos vinculados a um dos três eixos temáticos podem ser inscritos até o dia 11 de agosto, por meio da plataforma Even3, com os resumos expandidos, relatos de experiência e pôsteres dos seus trabalhos. Confira aqui os detalhes