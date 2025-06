Professora da rede desenvolve material com foco na Inclusão

Depois de participar da Oficina de Confecção de Jogos e Brinquedos no FabLab, a professora Regiane Rodel viu como oportunidade aliar a estrutura do laboratório instalado no Complexo Argos com as aprendizagens de seus estudantes em sala de aula. O carinho principal foi com a pequena Raphaela Neves, da sua turma de G5 na EMEB Professora Dina Rosete Zandona Cunninghan, unidade escolar de Educação Infantil localizada no Jardim do Lírio.

“A Raphaela é a primeira criança em minha turma com autismo de suporte nível 3, que representa um grau mais elevado de necessidade de apoio. Eu havia pensado em comprar jogos que pudessem auxiliar, mas os preços deles são bem elevados. Por isso, quando participei da oficina no FabLab, quis aliar o atendimento que recebi lá ao desenvolvimento dessas atividades em sala de aula. E deu certo. Eu tenho uma ideia, vou lá e eles me ajudam. E com esse material, a Raphaela começou a demonstrar muito mais interesse nas atividades em sala”, comentou a professora, há 25 anos na rede municipal.

Vinculado à Unidade de Gestão de Educação (UGE), o FabLab é um laboratório fabricação digital criativa viabilizado por meio de uma parceria da Prefeitura com o Sesi. Entre os diversos materiais didáticos desenvolvidos, estão uma série de placas em MDF para trabalhar as habilidades sensoriais, como, por exemplo, a textura dos animais: tecido macio para representar o urso e o gorila, tecido soft para o coelho, peça estampada para o jacaré, lantejoulas representando a pele do peixe, corvim para a tartaruga e veludo para a vaca e a raposa.