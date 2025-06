Derrota do governo coroa dobradinha Motta-Alcolumbre

De acordo com relatos, a iniciativa para a derrubada do decreto partiu de Motta, após conversa com poucos aliados. Quando relatou sua intenção a um deles, foi alertado para discutir o tema com Alcolumbre.

Da parte da Câmara, há insatisfação com a lentidão no pagamento de emendas e com o que veem como uma tentativa do governo de desgastar o Legislativo a partir do discurso de que parlamentares não colaboram com as contas públicas.

Outra justificativa que o próprio Motta deu a líderes da base do governo, segundo relatos, foi a de que Lula insiste na manutenção do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), desafeto de Alcolumbre.