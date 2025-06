Trio Beijo de Moça agita domingão no Sesc Jundiaí

Neste domingo (29), a partir das 17h30, o Sesc Jundiaí será palco do show gratuito do Trio Beijo de Moça, na Área de Convivência do local.

Formado por Juliana Lima (voz e sanfona), Laura Mogadouro (voz e triângulo) e Aiyra (voz e zabumba), o Trio Beijo de Moça traz em sua turnê “Chega Pra Cá” um espetáculo vibrante que une a autenticidade do forró pé-de-serra à energia contemporânea.

Com um repertório que mescla canções autorais (dos seus dois álbuns) e clássicos de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho, o grupo celebra suas raízes nordestinas com irreverência e talento.