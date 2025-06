Festa Julina de Jundiaí 2025 está chegando; veja a programação

Em 2024, esse trabalho foi essencial na prisão de quadrilhas e estelionatários. Neste ano, a atenção continua redobrada, com orientação especial para os visitantes ficarem atentos aos seus pertences e, principalmente, ao realizar pagamentos com cartão.

Empresas especializadas estarão responsáveis pelas portarias e áreas internas, garantindo um ambiente seguro do início ao fim do evento.

Muito mais que música

A Festa Julina de Jundiaí vai além dos palcos. Confira o que mais te espera: