Galo sofre no 1º tempo, demora para acordar e não evita derrota

O Galo foi derrotado para o Primavera por 1 a 0, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O Galo sofreu na maior parte da primeira etapa, demorou para reagir e não conseguiu tirar o seu zero do placar.

O Primavera dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 44 minutos, com um belo gol do atacante Brunão. Do outro lado, o Paulista martelou nos últimos 20 minutos da partida, mas não foi suficiente para tirar o seu zero do placar.

O Primavera passou a maior parte da primeira etapa martelando o Galo e obrigou o goleiro Lee a trabalhar. O primeiro gol até demorou para sair - pelas circunstâncias do jogo -, mas veio antes do intervalo.