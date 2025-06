Avenida dos Ferroviários será interditada neste sábado

A ação é parte do calendário esportivo da cidade e deve atrair centenas de participantes. Para garantir a segurança dos atletas e pedestres, a via será bloqueada no trecho entre a região da Ponte Torta e a rotatória da Ponte São João, com sinalização e apoio dos agentes de trânsito.

Desvios no transporte público

Durante a interdição, as linhas de ônibus que descem pela Rua Dr. Leonardo Cavalcanti (Monlevade), sentido túnel, terão alteração de itinerário. Os coletivos deverão seguir pela:

Rua Rangel Pestana

Rua J.J. Rodrigues

Rua José do Patrocínio

Viaduto Sperandio Pelliciari

Avenida Frederico Ozanan

Rua Padre Ângelo Cremonti

Rua Carlos Gomes (retomando o itinerário normal a partir deste ponto)

A orientação aos motoristas é que evitem a região durante o período da interdição e utilizem as rotas alternativas. Agentes de trânsito estarão no local para orientar o tráfego e garantir a fluidez e segurança.