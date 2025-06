Poder público se reúne com moradores da Vila Ana

Na noite de quinta-feira (26), moradores da Vila Ana se reuniram com integrantes do poder público, para discutir possíveis melhorias nas áreas de saúde, esporte, lazer e segurança pública no bairro. Além disso, foram apresentadas algumas ações já realizadas e projetos para a região. Estiveram no encontro o vice-prefeito Ricardo Benassi, os vereadores Daniel Lemos (PSD) e Madson Henrique (PL), além de gestores municipais. “É fundamental estarmos próximos da população, ouvindo de forma direta suas necessidades”, afirmou Benassi. “Essa ponte entre o Legislativo e o Executivo é essencial para buscarmos soluções integradas para melhorar a vida da população”, completou Daniel Lemos.

Filiação de Ricardo Benassi ao PSD é confirmada

O vice-prefeito Ricardo Benassi confirmou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD), na tarde desta sexta-feira (27), em evento realizado na sede do PSD, na cidade de São Paulo. A cerimônia contou com a presença de importantes lideranças políticas paulistas, entre elas Gilberto Kassab, presidente nacional do partido. O movimento fortalece a base do governo do prefeito Gustavo Martinelli, uma vez que o PSD registra a segunda maior bancada na Câmara Municipal. Atualmente, estão no partido a vereadora Carla Basílio e os vereadores Daniel Lemos e Faouaz Taha.

Redes devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais

Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (26) que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários.

Pela decisão, as plataformas devem retirar os seguintes tipos de conteúdo ilegais após notificação extrajudicial: Atos antidemocráticos; Terrorismo; Induzimento ao suicídio e automutilação; Incitação à discriminação por raça, religião, identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas; Crimes contra a mulher e conteúdos que propagam ódio contra a mulher; Pornografia infantil; Tráfico de pessoas.