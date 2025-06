Cúpula do PSDB marca encontro com Ciro Gomes para superar impasse

Dirigentes do PSDB pretendem fazer um encontro com o ex-ministro Ciro Gomes na próxima semana para discutir uma eventual filiação dele à sigla. A cúpula da legenda também quer aparar arestas com o ex-governador do Ceará após ele ter feito várias críticas ao partido nos últimos anos.

Ciro é filiado ao PDT, mas a migração do partido para a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) abriu caminho para uma saída dele da sigla.

No PSDB, o responsável pela interlocução com Ciro é o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que tem boa relação com o ex-ministro e já foi aliado dele no estado.

A tendência é que, na próxima semana, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, tenha um encontro com Ciro junto a outros integrantes da sigla. O local da reunião ainda não está definido.