Portal Jundiaí Empreendedora tem mais de 2 mil vagas abertas

O Portal Jundiaí Empreendedora encerra a semana com 2.130 vagas de emprego abertas, distribuídas em diversos setores e níveis de qualificação. As oportunidades vão desde cargos operacionais até posições técnicas e administrativas, representando uma excelente chance para quem deseja entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para assistente administrativo, professor, recreador, manobrista, logística, operador de caixa, além de posições na linha de produção e muitas outras.

A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, complementa dizendo que o Jundiaí Empreendedora vai além da intermediação de vagas. “O Jundiaí Empreendedora não é apenas um portal de vagas; ele é uma ponte entre empresas e talentos, um verdadeiro catalisador do nosso ecossistema de desenvolvimento. Tem contribuído de forma decisiva para a dinamização do mercado de trabalho local”, destacou Cida.