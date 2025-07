Divisão de votos ameaça representatividade de Jundiaí

A pouco mais de um ano das eleições para deputado estadual e federal, pré-candidatos de toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já iniciaram as articulações nos bastidores visando o pleito. Mais uma vez, o que se desenha é um quadro de disputa acirrada com vários nomes da mesma cidade ou entorno. O cenário acarreta em uma grande divisão de votos e dificulta a eleição de representantes regionais – o último foi Miguel Haddad, eleito como deputado federal em 2014 e que concluiu o mandato em 2018.

Presidente honorário do PSB e com a experiência de mais de 20 campanhas como coordenador, o professor Oswaldo José Fernandes avalia a situação como insolúvel, pois há muitos partidos buscando o seu espaço com bons candidatos, além de atingir a cláusula de barreira, também chamada de cláusula de desempenho – uma regra da legislação eleitoral brasileira que estabelece critérios mínimos de votação que partidos políticos precisam atingir para terem acesso ao fundo partidário e a tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV.

“Além da divisão de votos na cidade, historicamente, 25 a 30% dos eleitores de Jundiaí votam em candidatos de fora. Uma alternativa para compensar essa situação é que nossos candidatos também busquem votos fora do município, seja em cidades do entorno ou até mesmo na capital. Isso pode fazer uma grande diferença. Outra opção é buscar uma dobradinha com um candidato, seja a deputado estadual ou federal, mais forte e conhecido”, avalia. “Fato é que é muito importante que a gente tenha representantes nas esferas estadual e/ou federal, pois isso facilita a vinda de emendas parlamentares para a região”, completa.