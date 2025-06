Jundiaí registra 898 novas empresas até maio de 2025

Até maio deste ano, Jundiaí registrou 898 novas empresas, com destaque para os setores de comércio e serviços, segundo dados da Prefeitura. Ao todo, a cidade conta com 61.383 empresas ativas. O crescimento mostra ambiente favorável ao empreendedorismo e impulsiona iniciativas voltadas à inovação e à diversificação econômica, com a meta de consolidar o município como um polo tecnológico no Estado de São Paulo.

A infraestrutura privilegiada, com acesso às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, proximidade de aeroportos e do Porto de Santos, além de malha ferroviária para escoamento de mercadorias, é um dos atrativos para empresários de diferentes segmentos.

Foi esse conjunto de fatores que motivou o empreendedor Thalisson Braga a abrir sua loja de cortinas na cidade. “Minha família tem loja em Belo Horizonte há 20 anos. Resolvi começar algo novo, e Jundiaí foi a escolha. A cidade cresce muito, recebe gente de São Paulo e tem um público receptivo”, conta ele, que inaugurou o negócio em janeiro deste ano. As peças vendidas no local são costuradas à mão por sua tia e trazidas de Minas Gerais.