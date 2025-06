No sábado, Maxi Shopping e São Camilo serão pontos de vacinação

Dois pontos ofertam a vacina contra a Influenza (gripe) e as demais doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, neste sábado (28), em Jundiaí.

Das 11h às 19h, haverá aplicação de doses no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3), e das 9h às 15h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Camilo (rua Pedro Ravanhani, 298).

Além de crianças, adolescentes, adultos e idosos, podem aproveitar para atualizar as carteirinhas de vacinação. Basta apresentar documento com CPF. No caso das crianças, juntamente com o CPF, é necessário apresentar a carteirinha.