Traficante joga drogas dentro de EMEB em Jundiaí; GMs recolheram

Um traficante em fuga jogou uma sacola no quintal de uma creche ao lado de um conjunto habitacional no bairro Fazenda, em Jundiaí, na tarde desta terça-feira (29). Por sorte, as crianças estavam dentro das salas e guardas municipais de Operações com Cães logo recolheram a sacola com as drogas.

Os GMs Júlio, Gonçalo e Willians faziam patrulhamento quando, ao passarem ao lado da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Professora Martha Burgos Pereira da Silva, se depararam com um homem em atitude suspeita. Este, por sua vez, correu ao avistar a viatura e jogou dentro da escolinha uma sacola.

Os guardas tentaram pegá-lo, mas sem sucesso. Rapidamente eles entraram na escola e recolheram a sacola, que continha mais de 250 porções de drogas diversas.