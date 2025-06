Diabetes tipo 2 predomina em mulheres; saiba por quê

Pesquisa realizada pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE) com uma amostra aleatória de 18 mil pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM2) mostrou que 60% deles eram do sexo feminino e os outros 40% do sexo masculino entre os anos de 2024 e 2025. O Dia Nacional do Diabetes é comemorado no dia 26 de junho com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença.

Na população brasileira, de acordo com dados do Sistema de Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde de 2023, a prevalência de DM2 em adultos maiores que 18 anos era de 10,2%, sendo 11,1% entre mulheres e 9,1% entre homens. Já no grupo de pessoas com mais de 65 anos, a prevalência de DM2 era de 30,3%, sendo também mais frequente entre o sexo feminino (31%) em comparação ao sexo masculino (29,3%). No estudo foram entrevistados 8.132 homens e 13.558 mulheres.

Algumas hipóteses explicam o fato de a diabete do tipo 2 ser mais prevalente em mulheres do que em homens na população brasileira, e mais especificamente dentro da amostra do HSPE.