Câmara aprova derrubada de decreto que aumentou IOF

A Cãmara dos Deputados aprovou agora à noite (25) uma proposta que derruba o decreto do governo Lula, que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O decreto foi derubado pelo voto de 383 deputados; 98 votaram a favor do governo, para manter o decreto. Segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta, a maioria da Câmara não concorda com elevação de alíquotas do IOF como saída para cumprir o arcabouço fiscal e tem cobrado o corte de despesas primárias

O texto agora seguirá para votação no Senado, onde o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que há expectativa de votação ainda nesta quarta.