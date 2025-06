'Quadrilha do estacionamento' é novamente alvo da DIG de Jundiaí

Mais um homem e uma mulher, suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltantes que age em um estacionamento particular, no Centro de Jundiaí, foram presos por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), durante operação realizada nesta segunda-feira (23). Já são três presos no total e pelo menos dois casos esclarecidos.

Em maio deste ano, vítimas de assalto procuraram a polícia, informando que foram abordadas por ladrões, no estacionamento, e obrigadas a entrar dentro de seus próprios carros. Sob mira de arma de fogo, elas foram ameaçadas para fazerem transferências bancárias via PIX e, após isso, os criminosos deixaram o local.

O caso foi passado para a DIG, que, após algum tempo de investigação, comandada pelo delegado José Ricardo Arruda Marchetti, identificou três suspeitos de integrarem a quadrilha. Um deles foi preso no dia 2 de junho, em Várzea Paulista, mediante cumprimento de mandado de prisão temporária. Com a prisão deste primeiro homem e a oportunidade de conseguir mais informações, os policiais confirmaram a identidade dos demais integrantes e solicitaram à Justiça mandados de prisão e busca e apreensão.