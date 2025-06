Vereadoras combatem violência política de gênero

Toda semana há uma nova - e triste - notícia sobre violência política de gênero. Na última terça-feira (17), uma vereadora do PT, Elisane Rodrigues dos Santos, foi morta a facadas na cidade de Formigueiro, no Rio Grande do Sul. No começo deste mês, deputadas da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) foram ameaçadas de morte e estupro, em mensagens que chegaram por e-mail. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também sofreu episódio de violência, sendo desrespeitada em no Senado Federal. Entre interrupções e falas agressivas dirigidas à ambientalista, ela ouviu que deveria “colocar-se em seu lugar” e que não seria respeitada “como ministra”. Em Jundiaí, as três vereadoras já relataram terem sofrido com este tipo de crime e estão unidas em busca de conscientizar e acabar com este problema.

Juntas elas irão apresentar um projeto de lei no próximo semestre para que a violência política de gênero seja um dos motivos para a cassação de mandato. “Ainda estamos trabalhando nesta proposta, mas vamos levar o debate à Câmara. Fiz questão de convidar minhas colegas para assinarem comigo a lei porque, apesar de estarmos cada uma em um campo político, nossas lutas se encontram em determinados momentos”, conta Mariana Janeiro (PT). Para ela, a ampliação na quantidade de mulheres atuando na Câmara Municipal de Jundiaí é essencial para aprofundar debates, como a alienação parental, Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outros temas. Ela considera que, apesar das diversas iniciativas construídas pelos vereadores homens, é mais difícil para eles a compreensão plena do problema. “Não é possível defender o que eles não vivem. Por isso a participação das mulheres é tão importante para criar leis e políticas públicas”, diz.

A vereadora também destaca a lei de sua autoria nº 10.338, que institui a Campanha Margarida Alves, de conscientização sobre o assunto e que foi aprovada neste ano. “É muito simbólico que leve este nome e é um avanço. Tenho buscado construir uma relação fraterna com meus colegas na Câmara e hoje vejo que temos isso. Os ataques que sofremos, enquanto mulheres na política, são externos e vêm disfarçados de críticas, mas acabam virando pessoais. O que não ocorre com os homens”, comenta.