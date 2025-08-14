Jundiaí sairá do frio e 'mergulhará' no calor em poucos dias

Jundiaí vai transitar entre extremos neste mês. Se no último fim de semana a cidade chegou a registrar 4°C, o fim do mês será escaldante na Terra da Uva. De acordo com o Climatempo, até o fim de agosto, Jundiaí poderá ter dias de até 34°C, com temperaturas mínimas maiores que as máximas atuais.

Embora a previsão seja bastante longa, há indicação de uma onda de calor na cidade a partir do dia 26, quando as máximas deve chegar a até 34°C e as mínimas podem alcançar os 23°C. Até lá, o tempo estará mais ameno, mas começa a esquentar neste fim de semana.

O feriado prolongado da Padroeira de Jundiaí ainda fará um pouco de frio, pelas manhãs e noites. Durante as tardes, temperaturas um pouco mais altas. Para esta sexta (15), a meteorologia indica mínima de 11°C e máxima de 22°C. No sábado (16), mínima de 12°C e máxima de 24°C. Já no domingo (17), mínima de 13°C e máxima de 25°C.