Sesc celebra cultura vegana com música, bate-papo e produtos

O Sesc Jundiaí promove neste sábado, dia 21, a programação Terraço Vegano, um encontro que celebra o veganismo como escolha ética, política e ambiental. Das 11h às 18h, o evento será palco de reflexões sobre consumo consciente, direitos animais e sustentabilidade, reunindo música, bate-papo e exposição de produtos.

A programação começa às 11h com a exposição de artigos veganos de produtores locais, que apresentarão itens livres de ingredientes animais. A mostra segue até as 16h com entrada gratuita.

Às 14h30, ocorre o bate-papo "Comida que transforma: veganismo e inclusão social" com Viviane Torrico, ativista e cofundadora com João Gordo (Ratos de Porão) de um projeto social que leva alimentação vegana a pessoas em vulnerabilidade social. A conversa é aberta ao público a partir de 14 anos.