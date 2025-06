Cinco peruanos são presos por furto em supermercado de Jundiaí

Cinco peruanos foram presos em flagrante por furto, nesta quinta-feira (19), em Jundiaí. A prisão foi feita por guardas municipais de Apoio Tático, após denúncia de um supermercado, de que o bando havia acabado de furtar o estabelecimento.

Os criminosos foram até supermercado e, enquanto um deles ficou no carro, no estacionamento, os demais entraram no estabelecimento. Parte do bando ficou incumbido de causar distração, enquanto que os outros encheram sacolas levadas por eles mesmos. A ação foi muito rápida, impossibilitando que fosse notada logo de cara pelos seguranças.

Após analisar as imagens, os funcionários acionaram a Guarda Municipal e informaram as características do carro usado pelos criminosos. As informações foram repassadas a viaturas na rua, que passaram a patrulhar com vistas a encontrá-los.