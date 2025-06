Companhia de Teatro dedica-se a processo criativo de trabalho

Em fase de montagem para novo espetáculo a ser apresentado ao público no próximo semestre, os atores e a direção da Companhia de Teatro de Jundiaí têm se dedicado a uma intensa rotina de exercícios para seu novo processo criativo. Inspirada na fábula “Os Gigantes da Montanha”, do dramaturgo e poeta italiano Luigi Pirandello, a novidade em construção pelo corpo artístico municipal de Teatro ligado à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) promete uma grande homenagem à Arte.

“A Companhia tem o processo criativo como seu motor fundamental. No ato de criar, o artista entra em contato com seu lado mais saudável e cumpre sua vocação formativa enquanto integrantes de um corpo artístico municipal responsável pela formação de público e elevar o patamar da produção local com uma linguagem teatral específica”, explica a diretora artística da companhia, Carla Candiotto.

A escolha e as etapas deste processo criativo são feitas por ensaios numa rotina da companhia em seus encontros diários no Espaço Expressa, também vão ao encontro do papel formativo do grupo. “O texto de Luigi Pirandello tem esta grandeza de, por meio da metalinguagem de sua obra, homenagear e valorizar seus artistas, com intuito de tornar protagonistas não só quem está no palco, mas também quem está no público”, comentou.