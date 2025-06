Galo estreia em casa contra o São Bento pela Copa Paulista

O Paulista volta a campo na noite de hoje (20), às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 2ª rodada da Copa Paulista. O duelo marca a estreia do time jundiaiense jogando em casa nesta competição e terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM.

O Galo vem de uma derrota para o Guarani, pelo primeiro jogo do campeonato, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O gol único do Tricolor foi marcado pelo Vitinho Nascimento. Com o resultado, o Paulista precisa vencer para conquistar os primeiros pontos na classificação e sair da lanterna.

EXPECTATIVAS