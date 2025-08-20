Pai desesperado precisa pagar agiotas para salvar a família

Um homem de 54 anos, trabalhador e pai de família, precisa de ajuda para arrecadar R$ 10 mil com urgência, para pagar agiotas que o estão ameaçando, após o filho dele ter contraído uma dívida há alguns anos, e depois ter desaparecido. A vítima, que é motorista, já deu aos agiotas pelo menos R$ 50 mil. Dos R$ 10 mil que eles alegam que ainda faltam para quitação, o motorista precisa pagar pelo menos R$ 1 mil até esta sexta-feira (22), sob pena de causarem mal a ele e à família.

São muitas as mensagens recebidas por ele, por parte dos agiotas, cobrando uma dívida que, inclusive, ele não tem como saber se já foi ou não quitada. O filho, responsável por pegar o empréstimo, está desaparecido. "Não sei se está vivo ou morto e tenho a esperança que ele volte para casa" disse a vítima, que faz um apelo: "eu preciso da minha vida de volta, para ter paz com a minha família, para não vivermos mais com medo. Já paguei a essas pessoas algo em torno de R$ 50 mil e não sei mais o que fazer. Eles disseram que com mais R$ 10 eu estou livre, estou desesperado. Se existe algum empresário que possa me ajudar com esse pagamento, em troca de trabalho, não importa o que seja, eu faço. Trabalho em troca de pagar esse restante", disse ele, por telefone, enquanto estava em uma igreja pedindo ajuda e proteção a Deus, para ele e a família.

A última exigência feita pelos agiotas, é que pelo menos R$ 1 mil sejam pagos até esta sexta-feira. "Eu simplesmente não tenho e não sei mais o que fazer. Saí pelas ruas conversando com conhecidos, pedindo ajuda, pedindo luz, orientação, tentando alguma coisa que me ajuda e recuperar a vida da nossa família".