CF da Ponte fica aberta sexta-feira para casos leves

Na sexta-feira, na Clínica da Família Ponte São João haverá aplicação do imunizante, das 8h às 17h. No sábado (21), as doses estarão disponíveis no Maxi Shopping, no Espaço Jundiaí Empreendedora (Piso G3), das 11h às 19h, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim do Lago (rua Professora Leonita Faber Ladeira, 1358), das 10h às 15h. Basta apresentar documento com CPF. No caso das crianças, além do documento, é necessário estar com a carteirinha de vacinação.