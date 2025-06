Padrasto que violentou sexualmente a enteada de 11 anos é preso

Um homem condenado por estuprar a enteada, de apenas 11 anos, foi capturado no bairro Torres de São José, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (18). A captura foi feita por policiais militares de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), do 49° Batalhão.

Os policiais foram incumbidos de cumprir mandado de prisão por estupro de vulnerável, contra um pedófilo condenado por estuprar a enteada de 11 anos - não foi possível apurar, por ora, o ano em que o crime foi cometido.

Com o endereço dele em mãos, o cabo Vagner Jesus e soldado Marinho foram até o local e tiveram êxito em encontrá-lo.