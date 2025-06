Experiência com famílias atípicas será apresentada em evento

Ainda que não sejam políticas públicas implantadas, as ações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade (Funss) de Jundiaí para acolhimento de famílias atípicas têm se tornado destaque em nível nacional. Tanto que a primeira-dama e presidente do FSS, Ellen Camila Martinelli, foi convidada para ser embaixadora de um evento sobre autismo e PcD, que deve reunir especialistas de todo o mundo.

Ellen estará no evento ExpoTEA, que será realizado em novembro na capital paulista, com público de mais de 60 mil visitantes e falará sobre as experiências vividas em Jundiaí. “Como embaixadora deste evento, eu terei a honra de contribuir em várias frentes. Primeiro, com a divulgação da causa, algo que considero fundamental para sensibilizar a sociedade e ampliar o alcance dessa rede de apoio”, explica, lembrando ainda que estará presente dando suporte geral ao evento, acompanhando as ações, recebendo convidados e participando dos bastidores.

“Terei ainda um momento de fala no Palco ExpoShow, onde vou apresentar um pouco do que temos feito em Jundiaí por meio do Fundo Social, especialmente no que diz respeito à inclusão e acolhimento das famílias atípicas. E posso dizer com orgulho que a nossa cidade tem avançado muito nessa pauta”, considera a presidente do Funss.