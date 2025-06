Jundiaí Matsuri começa nesta quinta

Concurso de Cosplay: criatividade em cena

Um dos grandes destaques do festival será o Concurso de Cosplay, que acontece no sábado (21) e domingo (22). O desfile reúne cosplayers de toda a região em apresentações marcadas pela criatividade e pela paixão pelos personagens de animes, mangás e games. As inscrições estão abertas no site oficial do evento, e o concurso promete ser um dos pontos altos do fim de semana.

Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores Diversas

Como novidade desta edição, o Jundiaí Matsuri apresenta o Festival de Orquídeas, Suculentas e Flores Diversas. Um espaço encantador dedicado à exposição, venda e cultivo de espécies florais que refletem a harmonia da natureza, tão valorizada pela cultura japonesa. O local contará com oficinas e demonstrações para quem deseja aprender mais sobre jardinagem e cultivo de plantas.

Cultura e encontro de gerações

Mais do que uma celebração, o Jundiaí Matsuri é um ponto de encontro entre gerações e culturas. “O Jundiaí Matsuri 2025 proporcionará uma verdadeira imersão na cultura japonesa. É mais uma oportunidade de apresentarmos ao público jundiaiense a riqueza da nossa cultura e gastronomia. Fica o convite a todos”, convida Pedro Shizuo Inamura, presidente da Nipo Jundiaí.