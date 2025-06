Ex-número 2 do mundo é primeira estrangeira confirmada no SP Open

A primeira edição do SP Open já promete fortes emoções. Após a confirmação de sete brasileiras na disputa, incluindo Beatriz Haddad Maia, o WTA da maior cidade das Américas, que acontecerá entre 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, anunciou a presença da ex-número 2 do mundo e uma das favoritas do público brasileiro, a tunisiana Ons Jabeur.

Garantia de show com o seu tênis habilidoso e a forte mentalidade, Jabeur já foi finalista de Grand Slam em três oportunidades, sendo duas em Wimbledon (2022 e 2023) e outra no US Open (2022). Quebrando barreiras desde o início de sua carreira, o seu primeiro título de WTA, no torneio de Birmingham em 2021, marcou a primeira conquista de uma mulher árabe na história da WTA, inspirando jovens ao redor do mundo. No total, a tunisiana, que foi apelidada de Ministra da Felicidade pelo seu carisma interminável, é dona de 5 títulos de WTA, incluindo o WTA 1000 de Madri.

“Estou super animada para ir ao Brasil. Minhas lembranças do país são de quando fui jogar as Olimpíadas, mas espero criar muitas memórias novas e me conectar com a torcida. Espero poder contar com o carinho e apoio de todos,” disse Ons Jabeur.