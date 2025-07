Loja é alvo de ladrões em Jundiaí e PM prende um suspeito

Uma loja de ferramentas na avenida Antônio Frederico Ozanan, na região da Ponte São João, em Jundiaí, foi alvo de dois ladrões, no último sábado (26). Os criminosos furtaram produtos, enquanto a loja estava em funcionamento, e deixaram o local sentido 'cracolândia'. Pouco tempo depois a Polícia Militar, que ainda não sabia do crime, prendeu um suspeito.

Os policiais faziam patrulhamento pela rua Prefeito Vasco Antônio Venchiarutti, quando se depararam com um homem carregando uma sacola, e com um volume na cintura. Suspeitando da situação, os PMs decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, dentro da sacola havia uma maleta de ferramentas, nova, com 22 peças.

Questionado, ele confessou que havia furtado de uma loja nas proximidades, e levou os agentes até o local.