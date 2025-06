Festival une música, gastronomia e o melhor do vinho jundiaiense

A edição de 2025 do tradicional Festival Dia do Vinho está de volta esta semana, com programação gratuita no Espaço Expressa a partir desta quinta-feira (19). Nos quatro dias com atrações, os visitantes poderão prestigiar as 13 vinícolas da Rota Turística do Vinho participantes, além das opções de gastronomia variada com produtos artesanais e food trucks, exposição e venda de artesanatos do programa Jundiaí feito à Mão, além de shows musicais ao vivo.

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. Na quinta (19), sexta (20) e sábado (21), a programação vai das 11h às 22h. Já no domingo (22), o encerramento do festival, a programação vai das 11h às 21h.

O Festival Dia do Vinho 2025 é uma realização da Rota do Vinho, coorganização da Associação Entre Serras e Vinhos de Jundiaí, com apoio da Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT) da Prefeitura.