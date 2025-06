Confira onde serão feitos os tapetes de Corpus Christi em Jundiaí

Na Paróquia São José Operário localizada na rua Flávio Queiroz Novaes, cerca de 200 voluntários contribuíram na elaboração do tapete, que pode ser visitado pela manhã. A confecção ocorre nas ruas Coriolano de Marins e Dias Filho, em frente à igreja. A missa será celebrada às 15h30, seguida da procissão pelo bairro.

Fiéis de diferentes bairros de Jundiaí se encontram nesta quinta-feira (19) para celebrar o Corpus Christi com tapetes, procissões e manifestações de fé. Quatro paróquias na cidade realizam celebrações com envolvimento da população.

Na Paróquia São João Bosco, no Eloy Chaves, cerca de 100 voluntários irão dar início às 6h30 a confecção de um tapete de 400 metros na Avenida Carlos Veiga. A tradição, que completa 37 anos, envolve 11 equipes e usa materiais como serragem, pó de café e tintas coloridas para retratar símbolos da fé cristã. A programação inclui missa às 15h30 na igreja na av. Benedito Castilho de Andrade, 1091 e, em seguida, procissão até a sede da Associação de Moradores do Eloy Chaves (AMO), com público estimado em 4 mil pessoas.

Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a missa das 9h será marcada pela apresentação de cartazes produzidos por 110 crianças da catequese. Neste ano, não haverá o tradicional tapete nas ruas as homenagens ficarão concentradas no interior da igreja na rua Humberto Primo,103, no bairro Colônia

Já na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua General Carneiro, 106, Vila Arens II, cerca de 350 fiéis são esperados para a missa das 9h. Após a celebração, a procissão segue pelas ruas do bairro. O tapete começa a ser confeccionado dentro da igreja e se estende para o lado de fora, ocupando a via pública com arte e devoção.